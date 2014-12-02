Из-за боевиков господдержку угольной промышленности сократят на 3 млрд гривень

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины сократить объем государственной поддержки угольной и торфяной промышленности на 3 млрд грн в связи с военной агрессией на востоке страны, говорится в правительственном законопроекте об изменениях в госбюджет, опубликованном на сайте Верховной Рады.

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Ранее объем заложенных средств, оформленных в качестве бюджетных дотаций угольным предприятиям, составлял порядка 11 млрд грн.

«Сократить расходы на 3,044 млрд грн, предусмотренные в государственном бюджете на поддержку угольной и торфодобывающей промышленности, в связи с военной агрессией на востоке Украины», - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

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В частности, на 537,7 млн грн сокращено финансирование программы реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности, на 90,9 млн грн уменьшено финансирование горноспасательных мероприятий, на 1,83 млрд грн сокращена господдержка непосредственно угледобывающих предприятий, направляемая на покрытие расходов из себестоимости готовой угольной продукции. Финансирование мероприятий по охране труда и повышению безопасности, включая оснащение приборами по контролю шахтной атмосферы, сокращено на 60 млн грн, программы технического перевооружения шахт - на 70,7 млн грн.

Кроме того, уменьшены расходы на частичное возмещение процентных платежей по заимствованиям, осуществленным на внутреннем рынке, – на 432,4 млн грн, на финансирование проектов по диспетчерскому контролю – на 20 млн грн, на поддержку Центра комплексной безопасности предприятий – на 5,4 млн грн.

Этим же законопроектом предлагается направить указанные средства на обслуживание госдолга, а также выполнение долговых обязательств по кредитам, выданным для реализации инфраструктурных и социально значимых проектов.

В частности, на 35,3 млн грн увеличено финансирование программы выполнения долговых обязательств по кредитам госпредприятия «Укрмедпоставка», на 112 млн грн – программы выполнения долговых обязательств по кредиту госпредприятия «Львовская областная дирекция по противопаводковой защите». Также на 1,99 млрд грн увеличено финансирование обслуживания государственного долга, на 746,4 млн грн - выполнение долговых обязательств по кредитам проектов «Циклон-4» и «Создание национальной спутниковой системы связи», на 164,4 млн грн – выполнение долговых обязательств по кредитам, привлеченным под проекты футбольного чемпионата Евро-2012.

Как сообщал УНИАН, Украина с апреля текущего года ведет антитеррористическую операцию в Луганской и Донецкой областях. Причем в зоне АТО находится порядка 80% всех шахт. Около половины шахт не подконтрольны украинскому правительству.

В августе текущего года Министерство энергетики и угольной промышленности приняло решение сократить объем прямых дотаций из бюджета для государственных шахт на 15% - до 11 млрд грн с запланированных 13 млрд грн. В то же время, именно с августа Минэнергоугля не финансирует никаких дотаций шахтам Донбасса.

В 2013 году государственные угольные шахты Украины увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.