Украина опустилась на 14-е место рейтинге производителей стали

В прошлом месяце наша страна произвела почти 1,7 миллиона тонн стали.

Украинские металлурги в мае 2018 года по сравнению с маем прошлого года увеличили производство стали на 2,9% - до 1,695 миллиона тонн, опустившись при этом с 13-го на 14-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 0,4% - до 8,68 миллиона тонн, сохранив при этом 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в мае лидерство в рейтинге традиционно сохранил Китай с показателем 81,127 миллиона тонн (рост на 8,9% к маю 2017 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились следующим образом: Япония (9,093 миллиона тонн, +1,8%), Индия (8,822 миллиона тонн, +7,6%), США (7,107 миллиона тонн, +3%), Россия (6,23 миллиона тонн, +6%), Южная Корея (6,227 миллиона тонн, +3%), Германия (3,9 миллиона тонн, +2,6%), Турция (3,325 миллиона тонн, +0,5%), Бразилия (2,678 миллиона тонн, -8,6%).

В целом в мае 2018 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,6% - до 154,856 миллиона тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-май позиции лидера продолжает удерживать Китай - 369,859 миллиона тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 5,4%).

Далее следуют: Япония (44,217 миллиона тонн, +0,7%), Индия (44,123 миллиона тонн, +4,7%), США (34,846 миллиона тонн, +2,8%), Россия (30,027 миллиона тонн, +2%), Южная Корея (29,94 миллиона тонн, +3,7%), Германия (18,685 миллиона тонн, +0,4%), Турция (15,85 миллиона тонн, +4,3%), Бразилия (14,272 миллиона тонн, +1,4%).

За 5 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,3% - до 729,216 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2017 года опустилась на 12-е место, сократив производство стали на 6,4% по сравнению с 2016 годом – до 22,7 миллиона тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 миллиона тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 миллиона тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге. В 2016 году наша страна также сохранила 10-е место в рейтинге.