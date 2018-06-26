General Electric решила продать один из отделов - WSJ

Сумма сделки может составить более 3 миллиардов долларов.

Американская промышленная корпорация General Electric ведет переговоры о продаже отдела по производству промышленных двигателей, генерирующих электроэнергию.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Wall Street Journal.

Сумма сделки может составить более 3 миллиардов долларов.

Публично о сделке могут сообщить уже 25 июня, если стороны договорятся о все ее аспекты.

Промышленные двигатели, производит отдел, который General Electric собирается продать, используемых для генерации электроэнергии из возобновляемых источников.

Покупателем этого актива может стать компания Advent International.

Напомним, акции General Electric 26 июня будут исключены из индекса Dow Jones Industrial Average.