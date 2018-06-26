Фармкомпания "Интерхим" просит Гройсмана принять меры для защиты компании

Фармацевтическая компания "Интерхим" (Одесса) просит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана принять меры для защиты предприятия от давления со стороны силовиков.

Об этом говорится в соответствующем письме компании, пишет РБК.

В документе отмечается, что с февраля 2018 года предприятие постоянно подвергается «нападкам» со стороны сотрудников СБУ, которые «прикрываясь наличием уголовных производств» обращаются в органы госнадзора с требованиями предоставить документы финансовой отчетности предприятия и провести на нем проверки.

"В марте 2018 года ОДО "Интерхим" обратилось с запросом к председателю СБУ Украины относительно предоставления разъяснений и с просьбой сообщить или открыть в отношении предприятия какие-либо уголовные производства и предложило предоставить все необходимые для проверки документы. Однако до настоящего времени в нарушение требований ЗУ "Об обращениях граждан", никакого ответа от СБУ получено не было", - заявили в "Интерхим".

Отмечается, что в июне в отношении предприятия началась «волна давления» через средства массовой информации. В частности, в СМИ появились обращения местных организаций, которые требуют проведения проверок предприятия и открытия уголовных производств. При этом факты, приведенные в данных обращениях, как заявляют в «Интерхиме», не соответствуют действительности и основаны «исключительно на домыслах».

"Просим Вашего вмешательства в ситуацию, которая сложилась вокруг нашего предприятия и содействия выходу из искусственно созданного негативного положения. Надеемся на Вашу помощь в вопросе восстановлении наших нарушенных конституционных прав", - сказано в обращении "Интерхима".

Такие же обращения были направлены начальнику управления Службы безопасности Украины в Одесской области Александру Довженко, руководителю областной прокуратуры Олегу Жученко, начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину и главам районных судов Одессы.