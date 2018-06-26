Трамп пригрозил Harley-Davidson "небывалыми налогами" в случае переноса производства

Трамп считает, что сотрудники Harley-Davidson и покупатели выпускаемых компанией мотоциклов уже "очень злы" в связи с планами компании перенести производство из США в другие страны.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление производителя культовых мотоциклов Harley-Davidson о планах перенести часть производства за пределы США в связи с введением пошлин со стороны Евросоюза в ответ на решение Вашингтона обложить пошлинами товары из Европы и ряда других стран.

Свое мнение Дональд Трамп высказал на странице в Twitter.

"Ранее в этом году Harley-Davidson говорили, что перенесут значительную часть производства из Канзаса в Таиланд. Это было задолго до того, как стало известно о пошлинах. Они просто используют пошлины/торговую войну в качестве оправдания. Хотят показать, насколько несправедливой является торговля, но мы это исправим", - пишет Дональд Трамп. "Мы заставим другие страны отказаться от пошлин и торговых барьеров, которые они нечестно использовали против наших фермеров, работников и компаний. Мы осваиваем закрытые рынки и расширяем зоны влияния. Они должны играть чесно или платить пошлины!", - заявил глава Белого дома.

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По словам Трампа, Harley-Davidson "не сможет продать обратно в США мотоциклы без уплаты больших налогов".

Так, глава Белого дома считает, что сотрудники Harley-Davidson и покупатели выпускаемых компанией мотоциклов уже "очень злы" в связи с планами компании перенести производство из США в другие страны.

"Ни при каких обстоятельствах Harley-Davidson не может производиться в другой стране! Сотрудники и клиенты уже очень злы на них. Если они переедут, увидите, это будет началом конца", - написал Трамп.

Он также предупредил, что в случае переноса производства за пределы США компанию "обложат налогами как никогда ранее".

Ранее УНИАН сообщал, что культовый американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует перенести часть своего производства из США в другое место. Перенос запланирован, чтобы в будущем избежать новых пошлин, введенных со стороны Евросоюза на прошлой неделе.