США обвинили Евросоюз и Китай в игнорировании правил ВТО

Торговый представитель США заявил, что ответные пошлины в адрес американских товаров наносят ущерб международной торговой системе и свидетельствуют об искажении правил ВТО.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обвинил страны ЕС и членов Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели встречные импортные пошлины на товары из США, в игнорировании правил ВТО.

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"Месяцами ЕС, Китай и другие критиковали торговую политику Соединенных Штатов, ратуя при этом за ВТО. Но их недавние пошлины доказывают, что они просто игнорируют правила ВТО, как только это становится им выгодно", — говорится в заявлении Лайтхайзера, опубликованном в среду на сайте его ведомства, передает Прайм.

По его словам, пошлины США законны, так как направлены на защиту интересов национальной безопасности, что предусмотрено нормами ВТО. По его мнению, статья 21 Генерального соглашения по тарифам и торговле дает членам ВТО широкие права предпринимать действия, чтобы при необходимости обеспечить свою безопасность. И каждая страна должна иметь право самостоятельно решать, что ей надо для этого сделать, уверен торговый представитель Соединенных Штатов.

"В отличие от этого Европейский Союз сочинил необоснованную юридическую теорию, чтобы оправдать немедленный ввод пошлин на американский экспорт. Другие члены ВТО, включая Китай, заняли аналогичную позицию", — говорит Лайтхайзер.

Ответные пошлины в адрес американских товаров, по его мнению, наносят ущерб международной торговой системе и свидетельствуют об искажении правил ВТО. В этой связи, заявил он, США "примут все необходимые меры в соответствии с собственным и международным законодательством, чтобы защищать свои интересы".

В марте стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня.

В ответ ЕС ввел дополнительные пошлины в 25% с 22 июня на импорт определенной продукции из Соединенных Штатов на общую сумму до примерно 2,8 миллиарда евро. Китай объявил о введении ввозной пошлины в 25% на 659 наименований товаров из США. Индия повысит пошлины на импорт ряда сельскохозяйственных товаров, продуктов из стали и железной руды из США вплоть до 60%.