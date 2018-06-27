Украинская металлургия может остановиться: в "Азовстали" назвали причину

Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики - по цепочке остановится вся отечественная металлургия.

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты ударит по всей экономике страны, так как нехватка этого вида сырья способна остановить отечественную металлургию, которая является одной из основных отраслей Украины.

Об этом сообщил директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили, пишет "Обозреватель".

"Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики - по цепочке остановится вся отечественная металлургия. Таким образом, то, что не удалось пока Укрзализныце, пытается завершить государство в лице МЭРТ. Только не понятно, в чьих интересах оно действует в данной ситуации? Абсолютно очевидно, что не в интересах страны, экономика которой сильно зависит от приносимой металлургами валютной выручки", - заявил Цкитишвили.

Как сообщается в материале, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украину, инициировали два украинских предприятия - "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Что интересно, серная кислота - лишь побочный продукт их производства. И в лучшем случае они могут поставлять 30 тысяч тонн серной кислоты в год, в то время как внутреннему рынку необходимо до 240 тысяч тонн. Остаётся неясным, о какой защите отечественного производителя может идти речь, когда все производимые в стране объемы серной кислоты и так беспрепятственно реализуются внутренним потребителям", говорится в материале.

Нехватка украинской кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки. При этом, любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

"В последнее время мариупольские металлурги столкнулись с большими трудностями: "Укрзализныця" не может обеспечить доставку необходимых объёмов сырья и своевременно вывезти всю готовую продукцию. Теперь к этой проблеме может добавиться новая: комиссия МЭРТ всерьёз рассматривает вариант введения ограничений на импорт серной кислоты. При том, что оставшиеся на рынке отечественные производители - для которых, как все знают, этот продукт является побочным - не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов", - заявил генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили.