Нацкомиссия сохранила тарифы на электроэнергию для промышленности

Только для 5 из 32 компаний тариф изменился более чем на 1%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила розничные тарифы на электроэнергию для небытовых потребителей (включая промышленность) на третий квартал 2018 года. Информация о новых тарифах опубликована на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, для 27 из 32 компаний тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) и второго класса напряжения (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) на третий квартал по сравнению со вторым кварталом изменятся незначительно (в пределах 1%).

Тогда как для трех компаний тариф увеличился: "Запорожьеоблэнерго" на 1,98% до 170,45 коп./кВт-час по первому классу и на 1,78% до 211,06 коп./кВт-час по второму классу; "Тернопольоблэнерго" на 2,3% до 189,75 коп./кВт-час для первого класса и на 2,06% до 243,023 коп./кВт-час для второго класса; "Черновцыоблэнерго" на 1,62% до 182,2 коп./кВт-час для первого класса и на 1,47% до 232,57 коп./кВт-час для второго класса.

Также для двух компаний тариф снизился: "Энергия-Новый Роздил" на 1,89% до 167,6 коп./кВт-час для первого класса и на 1,63% до 213,8 коп./кВт-час для второго класса; "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" на 1,5% до 157 коп./кВт-час для первого класса и на 1,26% до 191,6 коп./кВт-час для второго класса.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ увеличила розничные тарифы на электроэнергию для не бытовых потребителей (включая промышленность) на второй квартал 2018 года по сравнению со ставками тарифов, которые действуют в марте, на 2,1-9,1%.

В конце декабря 2017 года регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 грн за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя. На основе этого значения регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.

В конце апреля прошлого года Нацкомиссия утвердила тарифы на март. Для потребителей-абонентов некоторых энергокомпаний стоимость электроэнергии выросла, а для некоторых снизилась, диапазон изменения ставки тарифа составил от -1,7% до +3%.