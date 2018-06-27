США отменили пошлины на украинскую аммиачную селитру

Антидемпинговая пошлина на аммиачную селитру была введена в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Министерство торговли США отменило антидемпинговые пошлины на аммиачную селитру (нитрат аммония), из-за которых украинские производители не могли поставлять это удобрение на американский рынок.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"В официальном вестнике США "Federal Register" от 18 июня 2018 года сообщается, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер Министерство торговли США приняло решение о прекращении с 12 июня 2018 года мероприятий в отношении украинского нитрата аммония в связи с истечением срока их применения", - говорится в сообщении.

Как сообщается в пресс-релизе, Министерство торговли США инициировало проведение пересмотра ранее принятого решения с целью отмены антидемпинговых мер в отношении аммиачной селитры, предназначенной для использования в сельском хозяйстве, происхождением из Украины и отменило порядок уплаты этой пошлины. Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинских производителей аммиачной селитры на американский рынок.

Напомним, антидемпинговая пошлина в отношении аммиачной селитры была введена в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.