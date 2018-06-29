Канада введет пошлины на американскую продукцию

Общий объем ввезенных товаров, которые коснутся новые пошлины, составит 12,6 млрд долларов.

В июле правительство Канады введет пошлины на импорт некоторых товаров из США.

Как сообщает Reuters, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

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Согласно информации, пошлины будут введены на йогурты, кофе, туалетная бумага и спальные мешки. Ставка новых ввозных пошлин на некоторые американские товары составит 15% и 25%. Отмечается, что общий объем ввезенных товаров, которые коснутся новые пошлины, составит 12,6 млрд долларов.

"Мы не будем устраивать эскалацию, но и не отступим", - заявила Фриланд.

Как сообщал УНИАН, 8 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении импортной пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. По словам Трампа, пошлина не будет вводиться в течение 15 дней, и в это время США будут следить за реакцией своих торговых партнеров. Кроме того, Трамп отметил, что пошлина на импорт стали и алюминия из Мексики и Канады не будет действовать, пока ведутся переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA).