Tesla поставила рекорд по выпуску автомобилей за неделю

Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.

Компания Tesla увеличила объемы выпуска автомобилей Tesla Model 3 до 5 тыс. единиц в неделю.

Об Reuters сообщили два неназванных рабочих фабрики в Калифорнии.

5-тысячный автомобиль ушел с конвеера в 5 утра по местному времени. По словам одного из них, неизвестно, сможет ли Tesla поддерживать такой объем производства.

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Во внутренней рассылке сотрудникам компании, с которым ознакомился Reuters, основатель Tesla Илон Маск написал, что компания достигла своей цели в 5 тысяч автомобилей Model 3. "Думаю, мы стали настоящей автомобильной компанией", - цитирует издание слова Маска из письма. Также отмечается, что сумарно Tesla произвела за неделю 7 тысяч автомобилей марок Model 3 и Model X.

Tesla подтвердила Reuters содержание внутреннего письма.

Позже Илон Маск на своей странице в Twitter написал о 7 тысячах произведенных автомобилей за 7 дней.

7000 cars, 7 days

♥️ Tesla Team ♥️ — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2018

Как сообщал УНИАН ранее, Илон Маск в апреле этого года объяснил приостановку производства Tesla Model 3 на нескольких заводах подготовкой к увеличению производства до 6 тысяч единиц в неделю к концу июня.