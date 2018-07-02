Без серной кислоты производство на меткомбинатах Украины снизится - директор завода

Ограничение ввоза в Украину серной кислоты приведет к снижению работы металлургических производств.

Об этом сообщил "Обозревателю" директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

По словам Магомедова, снижение производства кокса, где используется серная кислота автоматически отразится на промышленности.

"Надеюсь, что государство осознаёт: металлургическая отрасль - одна из опор украинской экономики. А мы поставляем наш кокс на меткомбинаты. Не будет у нас серы - будет снижаться производство, не сможем поставлять кокс в нужных объемах, а значит будет снижаться производство и на металлургических комбинатах", - заявил Муса Магомедов.

Как сообщается в материале Магомедова, опубликованном на сайте, расследование Межведомственной комиссии, которая может ввести квоты на импорт серной кислоты в Украину, инициировали два украинских предприятия - "Восточный ГОК" и "Сумыхимпром".

"Введение пошлин может стать сильным ударом не только по металлургам, но и по всем украинцам. Так, примерно четвертая часть потребительской корзины – товары, которые завозятся в Украину. Если подорожание серы приведет к падению экспорта, курс гривни снизится, а рост цен на потребительские товары и продукты питания ускорится", говорится в материале.

Кроме того, указывается, что нехватка украинской кислоты уже очевидна промышленникам, сырье поступает на предприятия с перебоями. Кроме банальной нехватки объема существует недостаток цистерн для перевозки.

Как сообщает издание, проблемы с поставками серы в Украине начались в 2014 году. Фактически, аннексия Крыма и военные действия на Донбассе оставили подконтрольную часть страны без продукции "Крымского титана" и "Константиновского химзавода", которые обеспечивали более 50% поставок.