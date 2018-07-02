"Не потянут": в "Антонове" ответили на планы РФ строить "Руслан" под новым брендом

Даже если Россия постарается реализовать проект, это будет совершенно другой самолет, который не будет выпускаться под брендом Ан, отмечает президент ГП Антонов Александр Донец.

Россия не сможет самостоятельно реализовать проект по производству тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".

Такое мнение в интервью LIGA.net высказал президент ГП Антонов Александр Донец, комментируя планы РФ возобновить серийное производство самолетов "Руслан" на заводе Авиастар в Ульяновске.

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"Насколько я помню, Ульяновск выпустил последний Ан-124 в 2004 году. Это все так называемые заделы, оставшиеся с советских времен. Сейчас многие компании, которые участвовали в кооперации по постройке Руслана, перестали существовать. Кроме того, Ан-124 - это аналоговая машина. На современный самолет нужно устанавливать цифровое оборудование. Это другой уровень, то есть практически полное перепроектирование машины. В реализацию этой программы нужно вложить большие средства. Даже не миллионы, а сотни миллионов долларов. Я не думаю, что сейчас Россия готова потянуть такой проект. Чем могут похвастаться фирмы, которые остались в РФ после распада СССР? У Ильюшина на подходе Ил-276, но это после 20 лет безмолвия. Где проекты Туполева, Яковлева? Чтобы создавать новые машины, должна быть школа, ее нужно поддерживать", - отметил Александр Донец.

Он добавил, что даже если Россия постарается реализовать проект, это будет совершенно другой самолет, который не будет выпускаться под брендом Ан.

Как сообщал УНИАН, в России заявили о желании построить "новый" самолет на базе украинского гиганта Ан-124 "Руслан". Российские инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.