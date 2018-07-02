"Не потянут": в "Антонове" ответили на планы РФ строить "Руслан" под новым брендом
Россия не сможет самостоятельно реализовать проект по производству тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан".
Такое мнение в интервью LIGA.net высказал президент ГП Антонов Александр Донец, комментируя планы РФ возобновить серийное производство самолетов "Руслан" на заводе Авиастар в Ульяновске.
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"Насколько я помню, Ульяновск выпустил последний Ан-124 в 2004 году. Это все так называемые заделы, оставшиеся с советских времен. Сейчас многие компании, которые участвовали в кооперации по постройке Руслана, перестали существовать. Кроме того, Ан-124 - это аналоговая машина. На современный самолет нужно устанавливать цифровое оборудование. Это другой уровень, то есть практически полное перепроектирование машины. В реализацию этой программы нужно вложить большие средства. Даже не миллионы, а сотни миллионов долларов. Я не думаю, что сейчас Россия готова потянуть такой проект. Чем могут похвастаться фирмы, которые остались в РФ после распада СССР? У Ильюшина на подходе Ил-276, но это после 20 лет безмолвия. Где проекты Туполева, Яковлева? Чтобы создавать новые машины, должна быть школа, ее нужно поддерживать", - отметил Александр Донец.
Он добавил, что даже если Россия постарается реализовать проект, это будет совершенно другой самолет, который не будет выпускаться под брендом Ан.
Как сообщал УНИАН, в России заявили о желании построить "новый" самолет на базе украинского гиганта Ан-124 "Руслан". Российские инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.