В США намерены запретить российские ракетные двигатели

Об этом сообщили во вторник помощники конгрессменов, передает Reuters.

Законопроект запрещает United Launch Alliance (ULA), СП Boeing Co и Lockheed Martin Corp, использовать российские ракетные двигатели РД-180 для вывода в космос американских военных и разведывательных спутников в случае, если они не были куплены до аннексии Крыма Россией в этом году.

И так вызывавшая вопросы сделка вновь оказалась в центре внимания в ноябре после публикации статьи Reuters, авторы которой указывают, что крохотная компания, наполовину принадлежащая российскому НПО Энергомаш, может заработать на ней $93 миллиона за счет надбавок к цене. Эти расходы покрываются в сделке, несмотря на то, что по итогам аудиторской проверки Пентагоном в 2011 году предыдущий и во многом аналогичный контракт с посредником - фирмой RD Amross из Флориды - был оспорен.

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"Будет разрешено использовать двигатели, которые уже были получены по контракту на момент вторжения в Крым", - сообщил один из помощников конгрессмена.

"Все что после этого - использовать нельзя".

У ULA заключен $11-миллиардный контракт с ВВС США на 36 запусков. Решение о запрете покупать российские двигатели означает, что ULA придется искать другие двигатели для проведения 14 запусков, сообщили помощники конгрессменов.

ULA использует РД-180 в ракетах Atlas 5, но компания также может задействовать ракеты Delta 4, для которых российские двигатели не требуются.

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Представитель ULA Джессика Рай сказала, что РД-180 были надежным двигателем для Atlas 5, однако компания сотрудничает с компанией Blue Origin, созданной основателем Amazon.com Джеффом Безосом, с целью разработки нового американского двигателя, который будет готов к 2019 году.

По ее словам, несколько исследований показали, что запрет на использование РД-180 до появления американского двигателя обойдется в несколько миллиардов долларов дополнительных расходов.

Ожидается, что компромиссный вариант законопроекта о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2015 год Палата представителей обсудит уже на этой неделе. Для вступления в силу документ должен получить одобрение обеих палат Конгресса, после чего подписан президентом США.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат США выделил $100 млн для замены российских ракетных двигателей.