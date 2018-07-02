«Антонов» хочет выпустить до 10 самолетов за 5 лет

По словам президента ГП, наиболее реальная цифра - 8 машин, но в идеале хотят произвести 10.

В ближайшие пять лет государственное предприятие «Антонов», при благоприятном сценарии, рассчитывает выпустить минимум 5-8 самолетов, в идеале – 10.

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Об этом сообщил президент ГП «Антонов» Александр Донец в интервью Liga.net.

"Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился «Антонов». А после него будем запускать 158-ю машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам. Но здесь многое зависит от заказчика", - сказал Донец. По его словам, серийный Ан-178 будет оснащен новыми моторами производства «Мотор Сич» – Д-436ФМ.

Он также отметил, что у «Антонова» есть твердый контракт с Азербайджаном на производство 10 самолетов Ан-178, однако они будут изготовлены после проведения полного импортозамещения российских комплектующих и испытаний.

«Две недели назад азербайджанская делегация приезжала к нам на переговоры. Должен отметить, что они профессионально подходят к вопросу, прекрасно ориентируются в ситуации, понимая, что мы не можем строить и поставлять машину с российскими комплектующими. Самолет им нужен, поэтому заказчик готов ждать, пока мы закончим работу над импортозамещением», - отметил Донец.

Как сообщал УНИАН, государственный концерн «Укроборонпром» своим приказом от 30 мая назначил вице-президента по производству государственного предприятия «Антонов» Александра Донца президентом предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.