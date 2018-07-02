Украина ввела квоты на импорт серной кислоты

Квоты на импорт в Украину кислоты серной и олеума вводяться сроком на 3 года.

Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении квот на импорт серной кислоты и олеума сроком на три года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Согласно сообщению, комиссия рассмотрела материалы о результатах проведения расследования относительно импорта в Украину серной кислоты и олеума, независимо от страны происхождения и антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ, установив, что существует необходимость применения защитных мер.

"С целью защиты национального товаропроизводителя от растущего импорта были применены специальные меры в отношении импорта в Украину кислоты серной и олеума, независимо от страны происхождения и экспорта, в виде квотирования импорта в Украину сроком на 3 года", - сообщает пресс-служба.

"Для защиты национального товаропроизводителя карбамидо-формальдегидной смолы от недобросовестного импорта комиссия приняла решение, которым применила окончательные антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину происхождением из РФ по ставке антидемпинговой пошлины в размере 39,94% сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.

Также комиссия возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и легированных сталей происхождением из Беларуси и Молдовы и цемента происхождением из России, Беларуси и Молдовы.

"По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности или нецелесообразности применения соответствующих антидемпинговых мер", - заявили в МЭРТ.

Как сообщал УНИАН, в августе 2017 года Украина возбудила специальное антидемпинговое расследование относительно импорта серной кислоты и олеума, который в 2014-2016 годах мог нанести вред национальному товаропроизводителю.