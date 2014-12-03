Руководство «Лугансктепловоза» опровергает информацию о вывозе оборудования в Россию
Директор по персоналу «Лугансктепловоза» Андрей Череватый заявил, что на данный момент производственные мощности предприятия полностью загружены.
Руководство крупнейшего в Украине производителя тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз», контролируемого российской компанией «Трансмашхолдинг», опровергает информацию о демонтаже и вывозе оборудования предприятия в Россию.
Как сообщает пресс-служба предприятия, директор по персоналу «Лугансктепловоза» Андрей Череватый заявил, что на данный момент коллектив и производственные мощности предприятия полностью загружены выполнением договоров на поставку магистральных грузовых тепловозов для железных дорог ближнего и дальнего зарубежья.
Как сообщал УНИАН, «Лугансктепловоз» ждет от правительства Украины госгарантий на 12 млрд грн на программу производства локомотивов для «Укрзализныци».
В ноябре руководство «Лугансктепловоза» заявило о плане в 2015 году поставить в адрес РЖД 300 локомотивных секций против 282 единиц, ожидаемых по итогам 2014 года.
Читайте такжеБоевики в Донецке "закрывают" завод "Точмаш", оборудование планируют вывезти - ТымчукСправка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» специализируется на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.
ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций «Лугансктепловоза».
В прошлом году «Лугансктепловоз» нарастил чистую прибыль до 158,28 млн грн с 38,72 млн грн в 2012 году.