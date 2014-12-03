Упаковку товаров в Украине приведут в соответствие с нормами ЕС

Министерство экономического развития и торговли представило к публичному обсуждению проект постановления Кабинета министров Украины, утверждающий новый технический регламент упаковки товаров, которые фасуют в соответствии с массой и объемом в готовую упаковку.

Текст проекта постановления размещен на сайте министерства.

Читайте такжеУкраина выполнила важное условие ЕС о создании национального органа стандартизации В частности, техрегламент предусматривает новые требования к размеру цифр для обозначения номинального количества (номинальной массы или номинального объема) содержимого упакованной единицы, а также к нанесению знака или надписи, позволяющей соответствующим органам идентифицировать упаковщика или импортера.

Кроме того, в регламенте предусмотрено нанесение знака соответствия упакованной единицы в виде маленькой буквы «е», которая является гарантией упаковщика или импортера о том, что содержимое упаковки соответствует техрегламенту ЕС, а также устанавливается допустимое отрицательное отклонение содержимого упакованной единицы.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, основной целью его принятия является установление требований к товарам, которые фасуют по массе и объему в готовую упаковку, в соответствии с директивами ЕС.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября парламенты Украины и ЕС синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС предполагает двухстороннее снятие торговых пошлин в рамках определенных квот или без них.

Тем не менее, украинская сторона до 2016 года не будет обнулять пошлины для европейских товаров, тогда как ЕС ввел торговые преференции для Украины уже с конца апреля этого года. Вместе с тем, экспортировать свою продукцию в ЕС имеет возможность ограниченное количество украинских предприятий.