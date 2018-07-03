«Укроборонпром» сократил свой административный аппарат на 40%

Среди прочего, были сокращены три должности заместителей генерального директора госконцерна.

Государственный концерн «Укроборонпром» завершил оптимизацию внутренней структуры и кадрового состава, вследствие чего численность административного аппарата была сокращена на 40% при сохранении необходимой функциональности.

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Как сказано в сообщении пресс-службы госконцерна, среди прочего, были сокращены три должности заместителей генерального директора.

«Таким образом, сейчас в ГК «Укроборонпром» работает только около 180 специалистов, а сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна средства направляются на активизацию опытно-конструкторских работ, развитие инновационных проектов, производственных мощностей и обеспечения социальных гарантий работников предприятий, входящих в состав концерна», - сказано в сообщении

Как добавили в «Укроборонпроме», сокращение персонала проводилось одновременно с созданием новой структуры управления предприятиями, входящими в состав концерна.

«Структура построена по кластерному принципу управления производством, когда каждый кластер предприятий «Укроборонпрома» контролируется и координируется соответствующим дивизионом. Это позволяет повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий», - сказано в сообщении.

На данный момент уже созданы дивизион бронетанковой техники, дивизион высокоточного оружия и боеприпасов, дивизион радиолокации, радиосвязи и специального приборостроения, дивизион судостроения и морской техники, а дивизион авиастроения находится на заключительной стадии формирования, добавили в госконцерне.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.