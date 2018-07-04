Суд признал банкротом «Черноморский судостроительный завод» Новинского
Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом «Черноморский судостроительный завод» (Николаев), сообщается на сайте "Судебная власть Украины".
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«Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника», - сказано в сообщении.
Отмечается, что хозсуд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации завода, признать «Черноморский судостроительный завод» банкротом и открыть ликвидационную процедуру.
Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим.
«Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в том числе по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры», - сказано в сообщении.
Отмечается, что продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст. 44 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается.
Выполнение обязательств должника, признанного банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделом III Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
«Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота», - отмечается в сообщении.
Справка УНИАН. Черноморский судостроительный завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга» Вадима Новинского.
SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.