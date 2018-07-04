Суд признал банкротом «Черноморский судостроительный завод» Новинского

Система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить его банкротство.

Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом «Черноморский судостроительный завод» (Николаев), сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

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«Бывший флагман украинского судостроения длительное время переживал сложные времена. С целью финансового оздоровления предприятия в 2015 году была введена процедура санации завода, о чем хозяйственный суд вынес соответствующее постановление. Однако, к сожалению, система мер по восстановлению платежеспособности должника не смогла предотвратить банкротство должника», - сказано в сообщении.

Отмечается, что хозсуд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации завода, признать «Черноморский судостроительный завод» банкротом и открыть ликвидационную процедуру.

Согласно постановлению, срок исполнения всех денежных обязательств банкрота считается наступившим.

«Прекращается начисление неустойки (штрафа, пени), процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности банкрота. У банкрота не возникает никаких дополнительных обязательств (в том числе по уплате налогов и сборов (обязательных платежей), кроме расходов, связанных с осуществлением ликвидационной процедуры», - сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа имущества банкрота допускается в порядке, предусмотренном ст. 44 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом». Отменяются аресты, наложенные на имущество должника, признанного банкротом, и иные ограничения по распоряжению имуществом такого должника. Наложение новых арестов или других ограничений относительно распоряжения имуществом банкрота не допускается.

Выполнение обязательств должника, признанного банкротом, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных разделом III Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

«Со дня принятия хозяйственным судом постановления о признании должника банкротом и открытия ликвидационной процедуры прекращаются полномочия органов управления банкрота по управлению банкротом и распоряжение его имуществом, руководитель банкрота увольняется с работы в связи с банкротством предприятия, а также прекращаются полномочия собственника (собственников) имущества банкрота», - отмечается в сообщении.

Справка УНИАН. Черноморский судостроительный завод входит в состав судостроительного холдинга Smart Maritime Group (SMG, Украина), который основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами «Смарт-холдинга» Вадима Новинского.

SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод и Херсонский судостроительный завод.