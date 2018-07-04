Киевский суд отклонил иск россиян о возврате денег за детали к МиГ-31, которые они не получили

Суд установил, что договор является действующим, а возникновение форс-мажорных обстоятельств не является основанием для отказа от оплаты за работы, которые выполнены до наступления таких обстоятельств.

Киевский апелляционный хозяйственный суд отклонил иск российской корпорации "МиГ" о взыскании 63,4 тыс. долларов с украинской компании "Электронприбор".

Как передает Украинская правда, согласно материалам суда, в 2013 году "Электронприбор" и авиастроительный завод "Сокол" (правопреемником которого является "МиГ") заключили договор на поставку украинской стороной блоков контроля параметров БКП-48 для военного самолета МиГ-31.

Отмечается, что этот контракт был заключен на основании соглашений между правительствами Украины и России.

Читайте также"Не потянут": в "Антонове" ответили на планы РФ строить "Руслан" под новым брендом

Россияне полностью заплатили за продукцию, однако украинская компания, хоть и изготовила заказанное оборудование, отгрузить его не смогла из-за форс-мажорных обстоятельств - в Украине ввели запрет на экспорт в РФ товаров военного назначения.

"Коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда пришла к выводу, что выданный Торгово-промышленной палатой Украины сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств является надлежащим доказательством, устанавливающим факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, приведших к невозможности выполнения ответчиком обязательств по договору", - говорится в заключении суда.

Кроме того, с учетом того, что истец не воспользовался правом на расторжение договора в связи с форс-мажором, суд установил, что договор является действующим, а возникновение форс-мажорных обстоятельств не является основанием для отказа от оплаты за работы, которые выполнены до наступления таких обстоятельств.

"Таким образом, по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что решение Хозяйственного суда города Киева подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска", - отмечают в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, ранее в МИД Украины прокомментировали ошибки в санкційному списке российских предприятий.