«АвтоВАЗ» и УАЗ терпят крах в Украине из-за бойкота российской продукции

Продажи «УкрАвтоВАЗа», официального дистрибутора марки Lada в Украине, сократятся в 2014 году до 2,3–2,5 тыс. машин против 8245 автомобилей по итогам 2013 года (минус 70–72%). Об этом «Известиям» сообщили в «УкрАвтоВАЗе».

Импортер сильно пострадал из-за конфликта между странами: из бизнеса выпали дилеры Луганска, Донбасса и аннексированного Крыма. Кроме того, повлиял бойкот украинских потребителей российской продукции. Российский экспорт может и вовсе остановиться, если Минэкономразвития Украины повысит ввозные пошлины на 20% для машин российского производства. УАЗу (входит в группу Sollers) это не страшно: он продал в Украине за 2014 год только один автомобиль.

Читайте такжеКитай закрыл $150 млн проект по строительству автозавода в РоссииНа данный момент «УкрАвтоВАЗ» продает Lada Largus, Lada 4x4, Granta, Priora. Компания на 85% принадлежит кипрскому офшору La Holding, еще 15% - Тариэлу Васадзе, который владеет ЗАЗом. Запарожский завод сейчас занимается сборкой китайских авто; на него и на Toyota, Renault, Volkswagen, Geely, Hyundai приходится львиная доля украинского рынка.

До недавнего времени помимо «УкрАвтоВАЗа» у волжского автогиганта на рынке Украины в числе стратегических партнеров был завод «Богдан» в Черкассах, собиравший из российских машинокомплектов ВАЗ-2110. Однако в ноябре завод прекратил сборку «десятки», которую по большей части отправляли продавать обратно в Россию. В дирекции по связям с общественностью «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что в 2014 году на «Богдан» поставки не осуществлялись, в то время как в 2013 году в Украину отправлено 4294 машинокомплекта ВАЗ-2110. В целом за 10 месяцев этого года экспорт тольяттинской компании сократился на 34%, до 41 054 легковушек.

Читайте такжеРоссийским госкомпаниям запретят закупку иностранных автомобилей и ПОСреди негативных факторов, повлиявших на спрос, в «УкрАвтоВАЗе» также отмечают вспыхнувшую в этом году нелюбовь украинцев к товарам из России.

В 2015 году «УкрАвтоВАЗ» и вовсе может разориться. Производители Украины в сентябре обратились в Минэкономразвития страны с просьбой оградить государство от неконкурентного импорта из РФ. В случае принятия положительного решения под удар попадет не только продукция «АвтоВАЗа», но и иностранных компаний, экспортирующих машины со сборочных площадок в России. Свои машины экспортируют на рынки СНГ предприятия Volkswagen, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Hyundai и Kia.

Ульяновский автомобильный завод поставил своеобразный антирекорд: за 10 месяцев этого года компания продала в Украине лишь 1 автомобиль в то время как в прошлом году Украина купила 523 УАЗа, сообщили «Известиям» в компании. В Nissan указали, что как минимум 2 года компания ничего не поставляет из России в Украину.

КамАЗ в начале 2014 года поставил в Украину около 50 автомобилей. Однако затем прекратил экспорт. По статистике «Укравтопрома», в прошлом году на авторынке Украины было реализовано 468 «КамАЗов».

Для российских автокомпаний будущий год может ознаменоваться полной потерей украинского рынка.