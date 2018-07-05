Цены на платину упали до минимума за почти 10 лет

Котировки платины, которая также широко используется в автомобильной промышленности, с максимума января упали на 18%.

Цены на платину уменьшились на этой неделе до минимума почти за 10 лет. Это служит одним из признаков негативного влияния торговой напряженности на рынок металлов, констатирует The Wall Street Journal.

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Наиболее активно торгуемые фьючерсы на платину в понедельник упали в цене на 5,2% и завершили день на минимуме с декабря 2008 года. Дневные темпы падения при этом были максимальными за почти 7 лет, сообщает Прайм.

Угроза сохранения политики протекционизма вызвала опасения относительно замедления торговой активности и негативного воздействия на мировую экономику, в результате чего потребление сырьевых товаров может снизиться. Во вторник цены на платину увеличились на 4% до $846,30 за тройскую унцию.

Котировки платины, которая также широко используется в автомобильной промышленности, с максимума января упали на 18%. Инвесторы в последнее время продавали многие металлы, среди которых оказались золото и медь.

Аналитики утверждают, что пошлины на импорт могут оказать наиболее сильное негативное воздействие на платину, так как примерно 40% спроса на металл обеспечивается каталитическими конвертерами, которые снижают уровень выхлопных газов в дизельных двигателях. В ближайшие годы, как ожидается, потребители будут больше использовать бензиновые и гибридные двигатели, в связи с чем интерес инвесторов к платине снизился.