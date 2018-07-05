Украинские металлурги после квотирования импорта не смогут купить серную кислоту ни по какой цене - эксперт

Может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.

Украинские метпредприятия, использующие серную кислоту для производства своей продукции, рискуют остаться без этого сырья после введения импортных квот с 1 сентября, заявил президент ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

По его словам, может сложиться ситуация, при которой серной кислоты будет не хватать, и потребители не смогут купить ее ни за какие деньги.

Как напомнил А. Каленков, проблемы с серной кислотой начались в 2014 году, когда Украина потеряла контроль над предприятиями в Крыму и Донецкой области, которые производили это сырье, причем на фоне роста спроса на него.

Кроме того, по его словам, остро стоит вопрос наличия железнодорожных цистерн для перевозки серной кислоты. «Раньше в Украине было 136 цистерн, по состоянию на 2018 год их уже меньше сотни. Имеющиеся цистерны могут перевезти только 40 тыс. т продукции, а нужно 100-120 тыс. т», - предупредил эксперт.

Чтобы урегулировать вопрос обеспечения промпредприятий серной кислотой в необходимом объеме, в составе Госрегуляторной службы была создана мониторинговая комиссия, которая до 1 сентября намерена проследить за ситуацией на рынке и предоставить в межведомственную комиссию при МЭРТ результаты собственного мониторинга.