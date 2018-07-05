Страны ЕС поддержали ограничение на импорт стали
Страны Европейского союза поддержали временные меры по ограничению импорта стали.
Об этом сказал представитель Еврокомиссии, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
Комиссия предложила сочетание квот и пошлин для предотвращения резкого увеличения импорта стали на фоне пошлин США.
"Это предназначено для предотвращения негативных последствий изменения торговых цепочек", - сказал представитель, отметив, что на внутреннем рынке ЕС сохранится конкуренция.
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В Евросоюзе опасаются, что из-за повышения пошлин со стороны США резко увеличится объем поставок в Европу.
По данным источников агентства, осведомленных о предложенном механизме, будет введена квота, размер которой будет равен среднему объему импорта за последние годы. Поставки сверх этой квоты будут облагаться пошлиной в 25%.
В июне страны ЕС единогласно поддержали контрмеры против США. Речь шла о введении импортных пошлин на американскую продукцию на сумму €2,8 млрд ($3,3 млрд). В Еврокомиссии уточняли, что с 1 июля ряд товаров США будут облагаться дополнительными пошлинами в странах ЕС. Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию.
США ввели импортные 25-процентные пошлины на сталь с 1 июня. Эти меры коснулись Евросоюза, Мексики и Канады. Также были введены пошлины в размере 10% на алюминий.