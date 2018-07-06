ОГХК вновь уплатила рекордные дивиденды

26 июня компания перечислила в государственный бюджет 332,6 млн грн дивидендов за 2017 год, поставив очередной собственный рекорд.

Это уже второй рекорд, который поставила компания. В прошлом году она заплатила 321,8 млн грн дивидендов за 2016, что стало историческим событием для коллектива ОГХК.

И.о. главы правления ПАО «Объединенная горно-химическая компания» Александр Гладушко считает, что такой весомый финансовый шаг еще раз подтверждает, что компания поддерживает статус донора государственного бюджета и является влиятельным бюджетообразующим работодателем в регионах, где работают филиалы ОГХК.

«Четвертый год подряд наша компания остается социально ответственным налогоплательщиком, ежегодно увеличивая отчисления и обязательные платежи в бюджеты всех уровней. Мы рады тому, что страна будет иметь налоговую базу для улучшения социальных стандартов, благодаря нам», - говорит он. По его мнению, ОГХК, как государственное предприятие, в полной мере выполняет возложенную на него социальную миссию по уплате всех необходимых платежей государству.

Отчисление дивидендов в пользу государства - не единственный шаг компании в качестве донора государственного бюджета. В прошлом году ОГХК уплатила 875,7 млн грн налогов и обязательных платежей в бюджеты всех уровней. Крупнейшие из них - 148,3 млн грн налога на прибыль, 141,2 млн грн - за пользование недрами и 321,8 млн грн дивидендов.

Уплата такого размера налогов и сборов стала возможной, благодаря положительному финансовому результату компании. По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в первом полугодии 2017 ОГХК заняла 13 место по полученному чистому финансовому результату - чистой прибыли, среди всех предприятий государственного сектора. Он составил 303 млн грн.

С 2014 года, как ОГХК взяла в управление Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат, отчисление налогов и сборов в бюджеты всех уровней постоянно растут. В 2014 году этот показатель составлял лишь 16,9 млн грн, в 2015 году достиг 361,2 млн грн, в 2016 – 781,2 млн грн, в 2017 – 875,7 млн грн.

«Думаю, что такой отдачи от комбинатов в виде уплаченных налогов государству, как совершила ОГХК за четыре года своей работы на титановом рынке, Украина еще не получала», - считает Александр Гладушко.