Гройсман анонсировал новую политику в угольной отрасли

По мнению премьера, персональную ответственность за внедрение новой политики в отрасли несет министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В Украине должна быть введена новая политика в угольной отрасли, которая позволит проводить модернизацию государственных шахт, увеличивать добычу угля и ликвидировать задолженности по зарплатам перед шахтерами.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата о ситуации с невыплатами зарплат шахтерам.

«Я поставил четкое задание профильному министру и министру финансов Украины найти возможности в рамках бюджета для того, чтобы спрогнозировать до конца года выплату заработных плат без создания дополнительных задолженностей, но и этого мало. Нам нужна абсолютно новая политика в угольной отрасли, и такое задание стоит перед министерством (Министерством энергетики и угольной промышленности - УНИАН), и я считаю, что за это несет персональную ответственность министр Игорь Насалик. Я подчеркиваю, что этот вопрос будет теперь в моей повестке дня каждый день», - сказал премьер.

Гройсман подчеркнул, что государству необходимо уйти от практики дотирования госшахт из бюджета, которое оценивается в 3 млрд грн в год, и перейти к их модернизации и увеличению добычи.

«Ситуация дел в отрасли является неудовлетворительной. Это не устраивает шахтеров и не устраивает меня как премьер-министра. Я уже неоднократно говорил профильному министру о том, что нужно системно заниматься реструктуризацией шахт, обновлением, модернизацией, увеличением добычи угля. Сегодня возникает разница между себестоимостью добычи угля и его ценой продажи – эта разница не на пользу государственных шахт, и поэтому мы дотируем каждую тонну угля, и эта дотация за год составляет 3 млрд грн», - отметил он.