Российский собственник «Лугансктепловоза» останавливает завод на месяц

Крупнейший в Украине производитель тягового подвижного состава для железных дорог «Лугансктепловоз», контролируемый российской компанией «Трансмашхолдинг», намерен с января приостановить работу сроком на один месяц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель завода.

По его словам, по инициативе российского собственника руководство «Лугансктепловоза» приняло решение о том, что предприятие не будет работать в течение января 2015 года.

"Так как объемы работы сейчас не такие большие, а в январе будет много праздничных дней, то решено на месяц приостановить работу", - отметил представитель предприятия.

Он добавил, что все сотрудники выйдут на свои рабочие места в феврале 2015 года, и рабочий процесс будет полностью возобновлен.

Как сообщал УНИАН, вчера руководство «Лугансктепловоза» опровергло информацию о демонтаже и вывозе оборудования предприятия в Россию.

Справка УНИАН. ПАО «Лугансктепловоз» специализируется на выпуске магистральных и маневровых тепловозов, электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

ЗАО «Трансмашхолдинг» через ЗАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» контролирует 76% акций «Лугансктепловоза».

В прошлом году «Лугансктепловоз» нарастил чистую прибыль до 158,28 млн грн с 38,72 млн грн в 2012 году.