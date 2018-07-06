Украина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море

Судно "Искатель" будет осуществлять поиск нефти и газа до конца июля.

Научно-исследовательское судно "Искатель" будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря в течении 15 дней до конца июля, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

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"Сегодня, 6 июля 2018 года, в Одессе состоится уход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна "Искатель", которое будет осуществлять работы по поиску нефти и газа на северо-западном шельфе Черного моря. Сейсморазведочные и геохимические работы будут осуществляться в течение 15 дней в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба", - сообщил он.

Кирилюк добавил, что "Искатель" - уникальное судно для выполнения сейсморазведочных работ как обычной среднечастотной модификации, так и высокочастотной, а низкий уровень шума двигателей обеспечивает высокое качество сейсмического материала и его геологическую информативность.

Также он отметил, что в планах предприятия «Причерноморье» - проведение комплексных геофизических и геохимических исследований с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурения перспективных объектов.

Как сообщал УНИАН. В марте Кабинет министров Украины утвердил перечень государственных предприятий сферы управления Государственной службы геологии и недр, которые ввиду своего стратегического значения не подлежат приватизации.

В частности, в перечень вошли предприятия «Причерноморье», «Геоинформ», «Украинская геологическая компания, «Южукргеология», Украинский государственный геологоразведочный институт и «Укргеофизика».

Справка УНИАН. «Причерноморье» - единственное предприятие в Украине, которое осуществляет морские сейсморазведочные работы, в частности, научно-исследовательское судно «Искатель» осенью 2017 года трижды выходило для осуществления геолого-геофизических исследований.