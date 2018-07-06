Торговый спор двух крупнейших экономик мира: США и Китай обменялись пошлинами

Пошлины США на импорт китайских товаров вступили в силу, Пекин объявил об ответных мерах.

Пошлины США на импорт китайских товаров стоимостью $34 миллиарда вступили в силу в пятницу, в то время как Пекин сообщил о введении тарифов на импорт некоторых видов американской продукции, еще больше обострив торговый спор двух крупнейших экономик мира.

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Министерство торговли Китая после вступления в силу тарифов США заявило, что будет вынуждено принять ответные меры, которые подразумевают введение пошлин на импорт американских товаров стоимостью $34 миллиарда.

“Китай обещал не делать первый выстрел, но для защиты ключевых национальных интересов и интересов населения у него нет другого выбора, кроме как должным образом нанести ответный удар”, - говорится в заявлении министерства торговли КНР, передает Рейтер.

Ведомство назвало действия США “нарушением правил мировой торговли” и сообщило, что Вашингтон “начал самую масштабную торговую войну в истории экономики”.

Министерство иностранных дел Китая сообщило о вступлении в силу пошлин на импорт некоторых американских товаров, не раскрыв подробностей.

Трамп в четверг предупредил, что США в конечном счете могут ввести пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью более $500 миллиардов - это практически весь объем китайского экспорта в США в 2017 году.

Хотя первая часть пошлин, как ожидается, не окажет немедленного существенного воздействия на мировую экономику, есть опасения, что продолжительный торговый спор ударит по производителям и импортерам затронутых товаров, а в конечном итоге - по глобальной торговле, инвестициям и росту ВВП.

Китайское госагентство Синьхуа сообщило в пятницу со ссылкой на советника Народного банка Китая, что планируемые пошлины США на импорт китайских товаров стоимостью $50 миллиардов понизят темпы роста ВВП КНР на 0,2 процентного пункта, хотя общее воздействие торговых мер будет ограниченным.