Две немецкие компании пойманы на поставках в Крым в обход санкций

Компании Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ" 35 тысяч тонн ильменита, который затем был отправлен в оккупированный Крым.

Две немецкие судоходные компании заподозрены в нарушении санкций, введенных Евросоюзом против России за аннексию Крыма.

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Об этом сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk (DLF).

По ее сведениям, компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде доставили в РФ титановую руду (ильменит), которая затем оказалась в Крыму.

В ноябре и декабре 2017 года Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG доставили в российский порт "Кавказ", находящийся в Керченском проливе, в общей сложности около 35 тысяч тонн титановой руды из Норвегии, передает DLF. Руда была перегружена на воде на борт российского корабля "Нефтерудовоз-2", который затем, как утверждает DLF, направился в расположенный в 20 км порт в Крыму.

В Крыму находится предприятие "Крымский титан", производящее диоксид титана для лакокрасочной и других отраслей промышленности. Титановую руду используют и в оборонной промышленности, поэтому неясно, подпадает ли она под санкции ЕС против России, но в то же время ее поставка в Крым однозначно запрещена, отмечают журналисты. Между тем в Heavy Lift и Heinz Corleis KG заявили, что не знали, что руда окажется на аннексированном РФ полуострове, но ее поставки в РФ санкциям не противоречат.

О том, что корабль с рудой направился в Крым, радиостанции DLF рассказал, в частности, главный редактор информационного портала blackseanews.net, глава наблюдательного совета украинской НКО "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко. По его словам, сама Россия в поставках ильменита не нуждается, так как его в достаточном количестве добывают на Урале. Европейские фирмы должны учесть, что порт "Кавказ" используется для обхода санкций, считает Клименко.

Прокуратура Гамбурга подтвердила DLF, что против Hansa Heavy Lift и Heinz Corleis KG поданы заявления о совершении правонарушения и что эти обвинения проверяются. Между тем МИД Норвегии сообщил о расследовании против норвежской компании Titania kronos, добывшей предположительно поставленную в Крым руду, передает DLF. Норвегия, не входящая в состав ЕС, ранее присоединилась к санкциям, введенным в связи с аннексией Крыма.