Украинские военные получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26 (фото)

Ан-26КПА - самолет-лаборатория, который предназначен для проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.

Государственное предприятие «Завод 410 гражданской авиации», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», передало Вооруженным силам Украины отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26КПА.

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Как передает корреспондент УНИАН, на мероприятии присутствует президент Украины Петр Порошенко, который передал сертификат на самолет командиру экипажа и поздравил заводчан с 70-летием предприятия.

«Я уверен, что будут и другие самолеты, отремонтированные и поднятые в небо профессионалами 410-го завода, а в ходе реформирования оборонно-промышленного комплекса ваше предприятие будет стратегическим в авиационном кластере «Укроборонпрома», - сказал Порошенко.

Справка УНИАН. Ан-26КПА - самолет-лаборатория, который предназначен для проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.

ГП «Завод 410 гражданской авиации» основано в 1948 году. За годы работы предприятие отремонтировало более 7000 самолетов и более 40000 авиадвигателей.