В Украине создали новый противотанковый гранатомет (фото, видео)
В конце апреля на одном из полигонов в Днепропетровской области начались испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета "Ланцея".
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Его разработчик и производитель – компания ООО "Рубин-2017", сообщает "Украинский милитарный портал".
Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что "Ланцея" - копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье", который был принят на вооружение в 1963 году.
Во время испытания "Ланцея" присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.
Как сообщал УНИАН, ВСУ могут получить новый бронеавтомобиль «Новатор» — он рассматривается как один из возможных вариантов, который будет поставлен на вооружение.