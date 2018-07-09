В Украине создали новый противотанковый гранатомет (фото, видео)

Сообщается, что "Ланцея" - копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье".

В конце апреля на одном из полигонов в Днепропетровской области начались испытания отечественного станкового противотанкового гранатомета "Ланцея".

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Его разработчик и производитель – компания ООО "Рубин-2017", сообщает "Украинский милитарный портал".

Из опубликованных материалов можно сделать вывод, что "Ланцея" - копия советского станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 "Копье", который был принят на вооружение в 1963 году.

Во время испытания "Ланцея" присутствовала комиссия из офицеров Министерства обороны Украины, научных сотрудников и разработчиков гранатомета.

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