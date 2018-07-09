Украина за полгода увеличила выручку от экспорта черных металлов до $5,4 миллиарда

Доля черных металлов в экспорте страны составила 23,21%.

Украинские металлургические комбинаты в январе-июне текущего года увеличили выручку от экспорта черных металлов на 35% по сравнению с январем-июнем 2017 года - до 5,397 млрд долл., при этом их доля в экспорте страны составляет 23,21%, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно сообщению, экспорт металлоизделий увеличился на 34% - до 540 млн долл., и занимает 2,32% в общем экспорте страны.

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В июне Украина экспортировала черных металлов на 959 млн долл., металлопродукции – на 95,4 млн долл.

При этом импорт черных металлов (в денежном выражении) за 6 месяцев увеличился по сравнению с январем-июнем 2017 года на 25,5% - до 629 млн долл., металлоизделий – на 13%, до 410 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году увеличила выручку от экспорта черных металлов на 19,6% - до 8,7 млрд долл. Валютная выручка от экспорта металлоизделий в прошлом году увеличилась на 30% – до 896,7 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее цены на платину упали до минимума за почти 10 лет.