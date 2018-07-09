Верховный суд отправил дело о миллиардном долге ОПЗ Фирташу на повторное рассмотрение

Суд удовлетворил кассационную жалобу ФГИУ.

Верховный суд Украины отправил на повторное рассмотрение дело о взыскании с «Одесского припортового завода» 5,2 млрд грн непогашенного основного долга и 1,57 млрд начисленной пени в пользу Ostchem Holding Limited, входящей в состав финансово-промышленной группы компаний Group DF Дмитрия Фирташа.

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

«Не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций, Фонд подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения постановления Южного городского суда Одесской области. Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда постановления суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 99,6-процентный пакет акций Одесского припортового завода попал в число объектов большой приватизации – его планировали продать в этом году.

До конца июля Фонд госимущества планирует отобрать советника для продажи ОПЗ, причем у него будет 6 месяцев для поиска инвестора.

26 июня первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков сообщил, что долги предприятия составляют почти 7,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.