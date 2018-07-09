Кива: остановка "ДнепрАзота" связана с преступной политикой Порошенко

Глава Социалистической партии на сегодняшнем митинге работников "ДнепрАзота" призвал следующую акцию провести 11 июля под Кабинетом министров.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива заявил, что в остановке "ДнепрАзота" виновата политика президента Украины Петра Порошенко.

Об этом он сказал на митинге в поддержку химической промышленности на предприятии «ДнепрАзот» в городе Каменское Днепропетровской области, сообщает пресс-служба СПУ на своем официальном сайте.

"Меня учили защищать свою Родину и свой народ. В 2014 году, когда противник захватил часть нашей территории, я пошел добровольцем в числе первых. Но сегодня противник уничтожает нацию. Сегодня противник – это президент, который проводит политику геноцида собственного народа. Аграрная страна теряет собственные удобрения и начинает закупать их у страны-агрессора. Предприятия останавливаются, семьи остаются без дохода. Сегодня 4 тысячи сотрудников предприятия могут остаться без работы, без возможности кормить свои семьи. Ведется политика тридцатых годов, когда население вымирало от голода. Это преступная политика президента Порошенко. Сегодня вас лишили работы, а завтра будут лишать жизни", – заявил Кива.

Глава СПУ сообщил, что создает профсоюз промышленников, чтобы защищать интересы рабочих в Украине.

"Мы создаем профсоюз промышленников для защиты интересов украинских рабочих. Это будет новое мощное движение, к которому присоединятся работники химической и угольной промышленности, металлурги. Ведь эти отрасли разграблены. Я верю в единство профсоюзов. Не бойтесь властей – это они должны нас бояться. Ведь мы – едины, и в этом наша сила. Своей напористостью и единством мы вырвем у преступного режима право на труд. Мы сделаем нашу страну сильной и независимой, начиная с малого – со своих рабочих мест. Такие трудовые коллективы, как ваш, единые, не разобщенные – смогут уничтожить антиукраинский режим. Нам нужно только начать и не позволить себя разобщить", – уверен политик.

Глава СПУ призвал работников химической промышленности провести следующий митинг в Киеве, у стен Кабинета министров.

"Мы можем долго говорить здесь, на митинге. Но нужно идти на Киев. Ведь именно там сидят упыри, которые пьют нашу кровь. Мы будем говорить с руководством Каменского, с руководством предприятия, чтобы они помогли организовать этот освободительный поход. Но даже если этого не произойдет, мы сделаем все, чтобы поход состоялся. Мы любим эту страну и будем за нее бороться. И мы не оставим шансов этому преступному режиму", – сказал Кива.

По данным партии, в митинге на "ДнепрАзоте" приняли участие около 4 тыс. сотрудников предприятия. Митингующие приняли резолюцию о проведении 11 июля следующего митинга в Киеве — у стен Кабинета министров. Ожидается, что в этом митинге примут участие более 5 тысяч человек.