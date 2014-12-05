Кабмин хочет снизить ставки рентной платы за недропользование
13:48, 05 декабря 2014Промышленность
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Такое решение обсуждалось в ходе специального совещания с добывающими компаниями
Еще одно такое совещание состоится на следующей неделе / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины намерен пересмотреть в сторону снижения ставки рентных платежей за недропользование в 2015 году, заявил глава Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус.
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«Существует видение премьер-министра и правительства, чтобы пересмотреть ставки рентных платежей, – сказал Билоус. – В сторону уменьшения».
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Билоус уточнил, что такое решение обсуждалось в ходе специального совещания с добывающими компаниями. Еще одно такое совещание состоится на следующей неделе.
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