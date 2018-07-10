Швейцария пожаловалась в ВТО на пошлины США

Напомним, США недавно ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции.

Швейцария запустила процедуру разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с пошлинами США на сталь и алюминий.

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Об этом говорится в заявлении на сайте правительства страны, передает Прайм.

"Швейцария начала процедуру разрешения споров в рамках ВТО. С точки зрения Швейцарии, меры США в отношении нашей страны, обоснованные защитой национальной безопасности, необоснованны", — говорится в заявлении.

Напомним, США недавно ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

Тогда президент США Дональд Трамп в июне пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза. Он также уже поручил министру торговли страны Уилбуру Россу начать расследование, угрожает ли импорт автомобилей американской национальной безопасности и должен ли этот импорт облагаться налогом. По его словам, о результатах расследования станет известно до истечения июля.