Производство автотранспорта в Украине снизилось на 36% за 11 месяцев

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей за отчетный период уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 25,6 тыс. штук, а коммерческих - на 7,4%, до 1,7 тыс. единиц. Производство автобусов за отчетный период упало на 60% - до 845 штук.

В ноябре производство легковых автомобилей упало по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 93% - до 375 единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 45% - до 153 единиц, а производство автобусов сократилось на 79% - до 69 единиц.

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По данным «Укравтопрома», лидирующую позицию по итогам 11 месяцев в легковом сегменте украинского автопрома занимает Запорожский автомобилестроительный завод, который уменьшил производство легковушек по сравнению с январем-ноябрем 2013 года на 24,1% - до 12,1 тыс. авто.

Лидером по производству коммерческих автомобилей за 11 месяцев текущего года стал кременчугский «АвтоКрАЗ», который произвел 1,2 тыс. авто, что на 45,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автобусов в январе-ноябре выпустил завод «Черкасский автобус» – 185 штук, что превосходит результат января-ноября 2013 года на 8,8%.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине по итогам 2013 года сократилось по сравнению с 2012 годом на 33,9% - до 50,449 тыс. штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).