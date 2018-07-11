«Укроборонпром» меняет систему закупок

Новая модернизированная система должна заменить различные электронные торговые площадки, которые сейчас используются на предприятиях.

Государственный концерн «Укроборонпром» модернизирует систему прозрачных закупок, которая станет единой для всех предприятий-участников концерна и будет использовать последние инновационные решения, разработанные украинскими IT-специалистами.

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Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

«Новая модернизированная система должна заменить различные электронные торговые площадки, которые сейчас используются на предприятиях. Она должна прозрачно охватить коммерческие, некоммерческие и допороговые торги, иметь механизмы автоматизированного контроля, планирования закупочной деятельности, а также другие требования заказчика», - сказано в сообщении.

В «Укроборонпроме» добавили, что для выбора наиболее эффективного пути модернизации системы закупок концерн провел совещание с представителями самых мощных площадок электронных торгов.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.