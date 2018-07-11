В Украине продолжают расти цены производителей промпродукции

Цены производителей промпродукции в Украине в июне выросли на 18,4% в годовом выражении.

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июне 2018 года в годовом выражении - к июню 2017 года - выросли на 18,4%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – маем 2018 года - цены производителей промпродукции в июне выросли на 1,1%.

С начала года - к декабрю 2017 года - цены производителей промпродукции выросли на 7,9%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Крыма, Севастополя, а также оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в мае 2018 года в годовом выражении выросли на 16,5%.