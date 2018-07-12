Стокгольмский арбитраж расторг договор о совместной деятельности между "Укргазвыдобування" и "Карпатыгаз"

Суд установил, что договор был нарушен как шведской Misen Enterprises AB (акционер «Карпатыгаз»), так и самим «Карпатыгазом».

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма (Швеция) расторг договор о совместной добыче природного газа, который был заключен между государственной компанией «Укргазвыдобування» и частной компанией «Карпатыгаз».

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Об этом говорится в сообщении на сайте "Укргазвыдобування".

"После длительного судебного разбирательства Арбитражным институтом торговой палаты Стокгольма принято частичное решение (partial award) по делу по иску «Укргазвыдобування» к «Карпатыгаз», Misen Enterprises AB (Швеция, акционер «Карпатыгаз») о расторжении договора о совместной деятельности (СД). Указанным решением суд расторг договор СД, чем удовлетворил одно из требований "Укргазвыдобування", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, суд установил, что договор СД был нарушен как Misen Enterprises AB (не полностью внесена доля в СД, только 3,9 млн долл. вместо 12,5 млн долл.), так и «Карпатыгазом» ( не поставило предусмотренные договором измерительные станции).

Отмечается, что по этим причинам договор СД был расторгнут.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года госкомпания «Укргазвыдобування» обвинила своего партнера в рамках договора о совместной деятельности - частную компанию «Карпатыгаз» - в отказе ее выполнять свои обязательства, а именно финансировать и достраивать дожимнокомпрессорные станции.

В июле 2016 года "Укргазвыдобування" обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора с «Карпатыгаз» и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков от этой деятельности. Позже, в начале сентября 2016 года и феврале 2017 года представители госкомпании обвиняли «Карпатыгаз» в нарушении стабильной работы дожимнокомпрессорных станций.

Справка УНИАН. «Карпатыгаз» является участником договора о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування" и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора. Компания «Карпатыгаз» - дочерняя компания шведской Misen Energy АВ.

«Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет более 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины». В 2017 году компания увеличила добычу на 4,8% - до 15,3 млрд куб. м.