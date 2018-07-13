«АрселорМиттал Кривой Рог» заявил об отказе в поставках серной кислоты от украинских производителей

По словам заместителя гендиректора АМКР, «АрселорМиттал Кривой Рог» потребляет 2,5-3 тыс. т этого сырья в месяц.

Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», входящий в транснациональную корпорацию ArcelorMittal, заявляет об отказе ПАО «Сумыхимпром» и ГП «Восточный ГОК» поставлять серную кислоту на предприятие без объяснений причин.

Об этом сообщил Владимир Ткаченко, заместитель генерального директора АМКР, в ходе первого заседания Мониторинговой группы по вопросам производства и импорта серной кислоты при Государственной регуляторной службе Украины.

«Сейчас мы сталкиваемся с отсутствием серной кислоты на внутреннем рынке. Почему мы везем сырье из Беларуси? У нас нет выбора, мы не можем купить серную кислоту в Украине», - сказал он.

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По его словам, «АрселорМиттал Кривой Рог» потребляет 2,5-3 тыс. т этого сырья в месяц. Кроме того, он напомнил, что комбинат инвестировал около $170 млн. в строительство новых коксовых батарей.

«Ожидали, что с осени они заработают на полную мощность, но сейчас это под вопросом», - отметил Ткаченко.

При этом, как отметил замгендиректора, государственные предприятия - «Сумыхимпром» и Восточный ГОК, которые производят серную кислоту в Украине – не являются собственниками этой продукции.

«Они работают по давальческим схемам и не могут ничего продавать. Поэтому мы вынуждены работать с третьими лицами, с трейдерами. Мы пишем письма в «Сумыхимпром» и Восточный ГОК, звоним по телефону – никакого ответа, они уходят в отказ», - подчеркнул Ткаченко.

При этом он отметил, что Желтые Воды, где находится Восточный ГОК, находится рядом с Кривым Рогом.

«Мы бы все время покупали серную кислоту в Желтых Водах, но мы в таком положении, что не можем купить», - констатировал он.

Ткаченко напомнил, что две недели назад на АМКР сложилась критическая ситуация, когда серной кислоты хватало только на 1,5 дня работы.

«Пришлось довозить сырье автомобильным транспортом из Беларуси. Сейчас у нас недельный запас этого сырья. Это ненормальная ситуация», - отметил замгендиректора АМКР.