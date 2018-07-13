Рада выделила 1,4 миллиарда на дотации госшахтам

Изначально предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

Верховная Рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2018 год, согласно которым, на дотации государственным угольным шахтам будет дополнительно выделено 1,4 миллиарда гривень с целью поддержки угольной отрасли страны до момента завершения процесса ее реформирования.

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За принятие законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли" (№8362) за основу и в целом проголосовал 261 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Докладывая по законопроекту, народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Народный фронт") сообщил, что изначально документом предлагалось выделить 2,8 миллиарда гривень дотаций, но сумма была уменьшена в два раза.

"Понимая, что сейчас тяжелая ситуация и дефицит бюджета, мы эту цифру уменьшили до 1,4 миллиарда гривень", - сказал Бондарь.

Присутствовавший в парламенте в ходе обсуждения законопроекта премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что эти средства позволят провести модернизацию госшахт и вывести отрасль из долгов.

"Это плановая история изменений, так как мы видим, что производство на госшахтах дороже, чем уголь стоит на рынке. Тут вопрос модернизации, а на модернизацию необходимы средства. Для того, чтобы получить эти средства, необходимо отрасль вывести из долгов. Поэтому мы этим сейчас занимаемся", - сказал премьер.

Согласно пояснительной записке к документу, задачей этого законопроекта является обеспечение надлежащего функционирования угледобывающих предприятий и обеспечение тепловых станций Украины энергетическими ресурсами в виде угольной продукции за счет собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год 1,3 миллиарда гривень на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 миллионов гривень на погашение долгов по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 марта 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 167,1 миллиона гривень.

Постоянные долги по зарплате перед шахтерами являются следствием сложного финансового положения государственных шахт. Дефицит средств в угольном секторе вызван тем, что себестоимость добычи угля (в среднем 2937 гривень за тонну) превышает отпускную цену на топливо (2535 гривень за тонну).

В начале апреля премьер-министр Владимир Гройсман потребовал, чтобы руководители госшахт, которые не будут выплачивать вовремя заработную плату шахтерам, были уволены.