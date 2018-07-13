Гройсман призвал Раду обеспечить поддержку украинскому автопрому

Глава правительства отметил, что даже сейчас в Украине есть предприятия, которые могут производить качественные автомобили.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал парламент совместно разработать законодательство относительно стимулирования автопроизводства внутри Украины.

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Об этом глава правительства сказал, выступая в Верховной Раде.

"Давайте разработаем национальное законодательство стимулирования автопроизводства внутри страны. Давайте дадим идеальные условия, чтобы всемирные автопроизводители приходили в Украину. Это требует нашего совместного решения, и я готов полностью содействовать", - заявил он.

Премьер отметил, что даже сейчас в Украине есть предприятия, которые могут производить качественные автомобили.

"Кстати, сейчас у нас есть "Еврокар" - прекрасное предприятие, которое может производить авто. Сегодня есть договоренности по "УкрАВТО", относительно того, что возможно размещение дополнительного производства автомобилей. Я буду иметь встречи в ближайшее время. Правда, это далекая перспектива", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспортных средств в Украине в мае 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 10-летней давности, снизилось в 90 раз - до 442 единиц.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).