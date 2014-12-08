Италия заморозила свое участие в совместном с Россией проекте строительства подлодки

Проект совместного российско-итальянского строительства малой дизель-электрической подлодки S-1000 заморожен, но не ликвидирован, сообщил в интервью РИА Новости заместитель гендиректора по внешнеэкономической деятельности и военно-техническому сотрудничеству ЦКБ МТ "Рубин" Андрей Баранов.

Запад ввел санкции против России на фоне аннексии Крыма и военной агрессии на востоке Украины. Они коснулись не только конкретных политиков и общественных деятелей, но и основных секторов экономики РФ – энергетического, финансового и оборонного.

"Проект сейчас заморожен по политическим причинам. Но в частном порядке с Fincantieri мы продолжаем контактировать, канцелярский процесс продолжается, ждем нормализации ситуации", — сказал Баранов.

Читайте такжеВ Госдуме заявили о начале новой «холодной войны» между РФ и СШАСобеседник агентства особо отметил, что проект не ликвидирован: "Проект никуда не денется, стороны готовы при политическом решении возобновить диалог. И я думаю, это касается широкого круга сотрудничества России с европейскими странами".

Он напомнил, что был разработан концептуальный проект, составлен бизнес-план, то есть, по сути, подготовлено коммерческое предложение для потенциального заказчика.

По его словам, эта лодка предлагается тем странам, которые потенциально заинтересованы в закупке недорогой, компактной, достаточно простой в эксплуатации подводной лодки. Но в этом году процесс застопорился.

"У нас была запланирована рабочая группа в марте, но, к сожалению, она сейчас отложена на неопределенный срок. Сейчас, по плану, должна была бы состояться российско-итальянская комиссия по ВТС, но пока нет подтверждения и планов по её проведению", — сказал Баранов.

Неатомная подводная лодка S-1000 рассчитана на эксплуатацию в тропических условиях, среди островов, главным образом на мелководье. Базовый проект подводной лодки реализован с использованием серийного итальянского, российского и европейского оборудования и не оснащен ракетным оружием и анаэробной воздухонезависимой установкой (дополнительные опции).