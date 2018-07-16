Украина нарастила добычу нефти, но сократила добычу угля

Рост добычи произошел за счет увеличения объемов работы частных нефтедобывающих компаний.

Украина в январе-июне 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличила добычу нефти и газового конденсата на 0,1% - до 1,098 миллиона тонн.

Читайте такжеУкраина начинает очередные поиски нефти и газа в Черном море

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также сообщается, что добыча этих углеводородов Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" и ее дочерними структурами за отчетный период сократилась на 1,8% - до 961,4 тысячи тонн.

При этом частные нефтедобывающие компании Украины нарастили объем добычи на 15,7% - до 137 тысяч тонн.

В то же время добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-июне 2018 года сократилась на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 16,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

Согласно сообщению, добыча энергетического угля в Украине за январь-июнь увеличилась на 2,3% по сравнению с аналогическим периодом 2017 года - до 13,29 миллиона тонн.

Госшахты за отчетный период добыли 2,16 миллиона тонн угля, что на 8,8% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщал УНИАН, добыча нефти в Украине в 2017 году сократилась по сравнению с 2016 годом на 4,2% – до 2,098 миллиона тонн.

При этом добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 миллиона тонн.

На сегодняшний день Украина из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам.