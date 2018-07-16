Турчинов назвал приоритет украинской "оборонки"

Во время визита на завод "ВИЗАР"секретарь СНБО обсудил с руководством "Укроборонпрома" новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.

Разработка новых образцов ракетного оружия является одним из главных приоритетов для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время визита на ГП "Жулянский машиностроительный завод "ВИЗАР", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", передает пресс-служба СНБО.

"СНБО ставит перед ОПК задачи по созданию новых перспективных ракетных систем. Речь идет прежде всего о ракетах, которые будут обеспечивать надежную противовоздушную оборону нашей страны, и это приоритет, над которым будет работать ГП "ВИЗАР" и другие ведущие оборонные предприятия Украины", - цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Во время визита руководство завода продемонстрировало секретарю Совета нацбезопасности новое современное оборудование, которое было приобретено и установлено в рамках программы переоснащения украинских предприятий ОПК новой техникой.

"Программа технологического переоснащения предприятий ОПК активно реализуется в текущем году, и, что немаловажно, новые современные станки были закуплены заводом по прямым контрактам во исполнение решения СНБО по либерализации внешнеэкономической деятельности оборонно-промышленного комплекса", - заявил Турчинов.

Как сказано в сообщении, также на предприятии состоялось совещание с участием руководства и конструкторов госконцерна "Укроборонпром", во время которого обсуждались новые задачи и приоритеты национальной ракетной программы.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля после завершающих испытаний ракетного комплекса "Ольха" президент Украины Петр Порошенко поставил задачу начать его серийное производство в 2018 году.

В конце июня президент Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по либерализации внешнеэкономической деятельности для отечественных компаний оборонно-промышленного комплекса. Данное решение СНБО разрешает всем производителям военной техники и оружия независимо от формы собственности экспортировать собственную продукцию без посредничества государственных специализированных компаний.