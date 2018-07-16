Харьков может остаться без воды уже на этой неделе – Ассоциация водоканалов

Отмечается, что единственный производитель необходимого сырья "ДнепрАзот" остановился на технологические ремонтные работы около двух месяцев назад, а потом просто не вышел на производство.

Харьков может остаться без воды уже в эту субботу. Николаев, Кривой Рог, Житомир могут остаться без очищенной питьевой воды в августе.

Об этом рассказала вице-президент Украинской ассоциации водоканалов Ольга Бабий в эфире Громадського радио.

"Такая ситуация во всех городах, это просто вопрос времени. В каких-то городах запасов хлора на 17 дней, в каких-то - 20 ", - отметила она.

По ее словам, единственный производитель необходимого сырья "ДнепрАзот" остановился на технологические ремонтные работы около двух месяцев назад, а потом просто не вышел на производство.

"ДнепрАзот" - это та компания, которая производила и удобрения, и соляную кислоту, и хлор, поэтому они остановили производство (из-за повышения цены на газ – ЭП), поскольку основной их продукт - это удобрения. Теперь, чтобы запустить производство хлора, все производственные и административные расходы им придется положить на производство хлора. Соответственно, из-за этого хлор должен подорожать в три раза. Если средне рыночная цена одной тонны жидкого хлора была 17-20 тысяч гривен, то сейчас она будет идти в разрезе от 42 до 56 тысяч гривен в зависимости от логистики", - отметила Бабий.

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"ДнепрАзот" обратился в Антимонопольный комитет с просьбой предоставить ему разрешение на такую ​​цену, но в связи с тем, что они не являются признанным монополистом де-юре (но де-факто является), это не так просто. Антимонопольный комитет должен рассмотреть заявление "ДнепрАзота" и дать на него заключение. Будет оно положительным или отрицательным, мы пока не знаем", - добавила она.

По словам Бабий, в случае если "Днепр" не будет во вторник запущен в работу, водоканалы ищут альтернативный импорт.

"Уже пришли определенные поставки из Румынии, мы ведем переговоры с Польшей, Братислава подтвердила нам возможность отгрузки. То есть мы ищем альтернативу, чтобы ближайшие две недели перераспределить свои внутренние остатки хлора между нашими компаниями, одолжить друг другу, а затем перейти на импорт", - отметила она.

Кроме того, из-за недостатка хлора в Украине приостанавливают свое производство такие крупные компании как Coca Cola, Pepsi Cola, Carlsberg и другие известные предприятия, которые производят напитки.