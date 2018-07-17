В «Днепроазоте» рассказали, почему вынуждены приостановить производство хлора

На предприятии заявили, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа, производство аммиака и карбамида на заводе стало экономически невыгодным.

Одно из ключевых предприятий химической отрасли в Украине АО «Днепроазот» заявило, что в связи со значительным подорожанием энергоресурсов, в частности природного газа, производство аммиака и карбамида на заводе стало экономически невыгодным, предприятие было остановлено полностью. В том числе, остановила свою работу хлорная группа цехов, производство которой составляет лишь 10% от общего объема.

Об этом сообщила пресс-служба завода.

«Оборудование по производству хлора находится в рабочем состоянии и готово к применению и возобновлению производства в любой момент.

С целью обеспечения надлежащей поставки хлора для всех водоканалов страны, недопущения ущемления прав граждан и других потребителей в получении питьевой воды, а также для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций из-за дефицита хлора на рынке Украины, АО «Днепроазот» готово возобновить производство хлора жидкого, несмотря на экономические убытки для предприятия», - говорится в сообщении.

На предприятии заявили, что для возобновления работы хлорной группы цехов АО «Днепроазот» необходимо повышение цен на производимую продукцию.

«В связи с этим нами подготовлено экономическое обоснование необходимости повышения цен на производимую продукцию. Соответствующее обращение направлено 02.07.2018 в Антимонопольный комитет Украины и находится на рассмотрении уже две недели. Цель данного обращения - получить заключение по возможности изменения (повышения) предприятием цены на жидкий хлор и соответствия вышеуказанных действий АО «Днепроазот» положениям антимонопольного законодательства Украины", - заявили на заводе.

Новая цена на хлор, которую предлагает установить предприятие, соответствует среднерыночной в 2018 году из расчета за 1 тонну хлора, согласно информации на сайте Прозорро, говорится в сообщении.

«Администрация АО «Днепроазот», понимая всю важность и значимость данного вопроса, готова уже сейчас заключить прямые контракты (без предприятий-посредников) на поставку жидкого хлора. Данные контракты вступят в силу сразу же после получения разъяснений от АМКУ», - отметили на предприятии.

Как сообщал УНИАН, одно из крупнейших химических предприятий Украины «Днепразот» после завершения ремонта с 15 июня вынуждено было остановить работу на неопределённый срок из-за высоких цен на газ для промышленности.

В связи с тем, что «Днепразот» является единственным в стране производителем жидкого хлора, применяемого на водоканалах для обеззараживания воды, ситуация с водоснабжением в Украине стала критической.